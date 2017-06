Manovra, via libera della Camera al decreto con 218 sì: testo va al Senato

Via libera da parte dell'Aula della Camera alla Manovra da 3,4 miliardi sollecitata da Bruxelles. Il decreto legge, approvato con 218 sì, 127 no e 5 astensioni, ora passa all'esame del Senato. Solo 350 deputati hanno partecipato alla votazione. A esprimere parere contrario, insieme alle opposizioni, anche il gruppo Articolo 1-Mdp. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 23 giugno, pena la decadenza.