Manovra, Padoan chiede all'Ue uno "sconto" sulle misure richieste

Di fatto con la lettera a Bruxelles Padoan chiede di correggere i conti di 0,3 punti di deficit strutturale: in valori assoluti sono 5,1 miliardi. In Parlamento, invece, si ipotizzava una correzione di 0,8 punti strutturali, cioè di 13,6 miliardi. La differenza è quindi di circa 8,6 miliardi di interventi "strutturali".



In questo contesto, il deficit nominale - che il governo programmava scendere al 2,1% di quest'anno all'1,2% del prossimo - si potrebbe fermare nel 2018 a quota 1,7%, questo anche perché i valori "strutturali" non sempre coincidono con quelli "nominali". L'effetto pratico può essere stimato sulle risorse che il governo dovrà trovare il Legge di Bilancio per "sminare" l'aumento dell'Iva che scatterebbe a gennaio.



Si tratta di 19 miliardi che in parte saranno già ridotti a 15 con l'effetto di trascinamento della manovrina ora all'esame del Parlamento. Se da questo importo si toglie la necessità di una correzione per ulteriori 9 miliardi ecco che le risorse necessarie per azzerare l'aumento Iva (maggiori tagli di spesa, o riduzione di sconti fiscali, le cosiddette tax expenditure) scenderebbero a circa 6 miliardi.



La Commissione europea ha ricevuto la lettera di Padoan - "Abbiamo ricevuto la lettera del ministro Pier Carlo Padoan in riferimento alle raccomandazioni per Paese della settimana scorsa. Non abbiamo commenti da fare". Così un portavoce della Commissione Ue, che segnala come vada avanti il "dialogo costruttivo con le autorità italiane". "L'argomento sarà trattato al prossimo Eurogruppo ed Ecofin".