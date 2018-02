M5s, Ruocco: "Sui rimborsi occorre fare subito chiarezza"

"Ricordiamoci che la restituzione dello stipendio viene fatta su base volontaria", continua la Ruocco, "non è un reato non restituire i soldi e chi non lo ha fatto è una parte minimale di un folto gruppo che invece si è impegnato e ha contribuito in prima persona a far nascere 7 mila aziende in Italia".



La deputata pentastellata risponde anche alle accuse fatte da Renzi al Movimento: "Non accetto la sua malafede, è inaccettabile che ci abbia messi sullo stesso livello dei protagonisti di Tangentopoli. Quello di Matteo Renzi è l'atteggiamento tipico degli avvoltoi".