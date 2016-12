M5S, Laura Castelli come Beppe Grillo: "Governo Renzi ha fatto oltre 150 morti"

Secondo voi quanta gente hanno ucciso i cattivi governi? Quanti il governo #Renzi? Per me più di 150.... — Laura Castelli (@LaCastelliM5s) 27 Marzo 2015

17:54 - L'affondo di Beppe Grillo, che con un post sul blog aveva paragonato il premier Matteo Renzi ad Andrea Lubitz, il co-pilota dell'Airbus 320 che ha provocato la morte di 150 persone, ha fatto e continuerà a far discutere. Come il leader del MoVimento 5 Stelle, però, si è espressa anche la deputata Laura Castelli che ha così twittato: "Secondo voi quanta gente hanno ucciso i cattivi governi? Quanti il governo #Renzi? Per me più di 150...".