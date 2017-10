M5s, Grillo: "Si apre fase piena di giovani, sarò il papà di tutti"

Beppe Grillo ha poi parlato delle votazioni online per la scelta del candidato premier del Movimento 5 stelle definendole "un successo". "Siamo 140mila iscritti e 4 milioni e mezzo hanno votato - ha ironizzato, riferendosi poi al meccanismo delle primarie del Pd -. Sono due euro a voto, in tutto fanno nove milioni di euro. Devo vedere Casaleggio, non vorrei me li avesse messi in qualche conto estero".



Salendo poi sul palco della convention Grillo ha posto l'accento sul fatto che non vuole essere considerato un capo politico del Movimento. "E' una parola, non fatevi fuorviare dalla semantica - ha detto -. Il 'capo politico' è una questione che impone la legge. Il premierato non esiste come forma giuridica in Italia. Io sono il fondatore. Io come Berlusconi? Spero di non fare la fine di Berlusconi".



Fico assente dalla scaletta degli interventi - Non ci sarà, come sembrava certo nelle scorse ore, Roberto Fico, tra coloro che parleranno dal palco principale di Italia 5 Stelle. E' quanto si vede nella scaletta degli interventi pubblicata sul blog di Beppe Grillo. Tra i temi affrontati c'è quello "Telecomunicazioni e informazione" che, in teoria, avrebbe dovuto coinvolgere Fico, presidente della Vigilanza Rai. Ma a parlare saranno Mirella Liuzzi e Gianluca Castaldi. Una scelta che conferma il gelo tra i vertici M5S e Fico.