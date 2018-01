M5s, Di Maio: "Non discuteremo mai di alleanze con Laura Boldrini"

"Non discuteremo mai di alleanze con chi ha avuto il 'coraggio' di piegare i regolamenti parlamentari per consentire alle banche di intascare 7,5 miliardi di euro dei cittadini italiani". Lo ha detto il candidato premier M5s, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda su un'eventuale contatto con Laura Boldrini. Della presidente della Camera, spiegano dallo staff M5s, Di Maio "non ha alcuna stima politica".