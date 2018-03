M5s: Roventini al Tesoro, Giuliano all'Istruzione e Bertolazzi alla Sanità

"Roventini ha già portato avanti tre progetti con la commissione Ue per rivedere i parametri economici e quelli deficit/Pil", aggiunge Di Maio, sottolineando che "in Italia servono risorse fresche, con basta austerity e politiche espansive, su cui io e Roventini siamo in perfetta sintonia". Docente presso la Scuola superiore di S. Anna, Roventini, 40 anni, fu tra i partecipanti del convegno organizzato dal M5S "Lo Stato innovatore".



Su Twitter si descrive, nel suo profilo, come "keynesiano eretico", pubblica lavori sul Journal of Evolutionary Economics e recentemente è tra i co-autori, assieme a Joseph Stiglitz, di un lavoro dal titolo "Rational Heuristics? Expetations and Behaviors od evolving economies with Heteregeneous interacting agent".



Il "preside 2.0" Giuliano all'Istruzione - Salvatore Giuliano è stato scelto dal M5s per il ministero dell'Istruzione. Soprannominato il "preside 2.0", ha incontrato, accogliendolo nella scuola da lui diretta, Di Maio il 9 febbraio scorso. Giuliano è dirigente scolastico dell'istituto Majorana ed è stato per un periodo nello staff dell'allora ministro dell'Istruzione Stefania Giannini.



L'oncologo Bertolazzi alla Sanità - Armando Bertolazzi, patologo e oncologo all'ospedale Sant'Andrea di Roma, è stato scelti dal M5s per il ministero della Sanità. "Bartolazzi è uno scienziato, l'ho apprezzato perché continua ad operare in ospedale, al Sant'Andrea di Roma, ha scoperto un'innovazione assoluta nella diagnosi della tiroide ma soprattutto è uno di quelli che si sporca le mani, non sta lì a teorizzare", ha detto Di Maio.