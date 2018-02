I primi ministri di Luigi Di Maio: Tridico, Pesce, Conte, Fioramonti e Fioravanti | Gentiloni: "Governo ombra, surreale"

Lorenzo Fioramonti allo Sviluppo economico - Dei quattro è Fioramonti, la conoscenza più "vecchia" per il Movimento. Candidato all'uninominale a Roma, in tandem con Di Maio già da qualche settimana (insieme hanno incontrato gli investitori della City nell'ultima visita del leader 5 Stelle a Londra), Fioramonti, definito come "l'economista" del M5s, è laureato in Storia del pensiero politico e economico ed ha un dottorato in Scienze Politiche. Ha insegnato Economia Politica all'università di Pretoria ed è un po' il simbolo di quei "cervelli in fuga" che il Movimento promette, se al governo, di far tornare in Italia. Teorico del "No Pil" Fioramonti ha collaborato, tra l'altro con la Rockfeller Foundation ed è balzato agli onori della cronaca con il libro "Presi per il Pil".



Pasquale Tridico al Lavoro - Al Lavoro ecco invece il professor Tridico, 43 anni, docente di Politica economica a Roma Tre con diverse esperienze all'estero (da Vienna a Dublino), piuttosto critico nei confronti del Jobs Act in alcune sue analisi degli anni scorsi. Tridico, figura tra l'altro tra i partecipanti dei convegni "di settore" messi in campo nei mesi scorsi dal M5S. Il suo lavoro piu' recente, per il Cambridge Journal of Economics si concentra sui "fattori che determinano la diseguaglianza del reddito nei Paesi Ocse".



Alessandra Pesce all'Agricoltura - All'Agricoltura il M5s propone invece un nome "interno" alla struttura attualmente diretta da Maurizio Martina: Alessandra Pesce, dirigente del ministero e membro della segreteria tecnica del Viceministro Andrea Olivero. E' membro del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (Crea)e ha curato alcune edizioni del Rapporto di Stato sull'Agricoltura



Giuseppe Conte alla Pubblica amministrazione - Al ministero per la Pubblica amministrazione (alla quale il M5S aggiunge le funzioni "deburocratizzazione e meritocrazia") arriva invece l'avvocato civilista Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato all'Università di Firenze. E' membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, una sorta di "Csm" del Tar e del Consiglio di Stato, e ha presieduto la commissione speciale del Consiglio di Stato che ha "destituito" Francesco Bellomo, il consigliere finito nella bufera per i corsi per aspiranti magistrati conditi da avances, minigonne e "contratto".



Domenico Fioravanti allo Sport - Al ministero dello Sport ci sarà Domenico Fioravanti, ex nuotatore vincitore di due ori olimpici a Sidney 2000. Ad annunciarlo è stato Alessandro Di Battista nel corso dell'evento "Sport e legalità" in cui ha presentato il programma dello sport del Movimento 5 Stelle. Sono emozionato "per il grande affetto", le prime parole di Fioravanti dopo l'annuncio di Di Battista. "E' un grande privilegio, qualora ci fosse il governo 5 Stelle - ha detto l'olimpionico -. Ricoprire questa carica, e nel tempo stesso è una grande responsabilità. Sono un uomo dello sport al servizio dello sport".



Zeman al fianco del M5s: "Schierato perché ci credo" - Anche un altro nome illustre dello sport come l'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, ha dato il suo appoggio al Movimento 5 Stelle: "Mi sono schierato perché ci credo. Sono qui per sbaglio, dovrei essere lì con voi - ha scherzato il boemo a Pescara rivolgendosi alla sala gremita che lo applaudiva a scena aperta -. Mi hanno tanto criticato ma pensavo che il voto non era segreto".