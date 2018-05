Liguori: "Di Maio disse che non avrebbe mai toccato Mediaset"

"Sono testimone oculare, ho assistito di persona a una rassicurazione di Luigi Di Maio qualche giorno prima del voto, in campagna elettorale, e aveva detto che non avrebbe mai toccato Mediaset". Lo ha rivelato il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, nel corso del suo programma “Fatti e Misfatti”, in merito alle parole del leader dei Cinquestelle sul conflitto d’interesse.

"Di Maio - ha spiegato Liguori - in un colloquio privato, davanti a testimoni, tra cui anche un suo importante consigliere e deputato dei 5 stelle, mi ha detto: 'Mi devi credere, non cambieremo la nostra linea sulle televisioni. Avevamo un vecchio programma che ormai è stato superato. Nel movimento sono cambiati i vertici, con me al comando quel programma è cambiato e non toccheremo in alcun modo la televisione privata, non metteremo mai mano a Mediaset'". "Il capo politico dei 5 stelle” - ha concluso il direttore di Tgcom24 - nel corso del nostro colloquio non ha negato che potrebbe pensare a qualcosa per la RAI, ma lo ha negato per Mediaset".