Legge elettorale, Mattarella: "Disomogeneità, ma si può ancora intervenire"

Il Capo dello Stato ha colto l'occasione per parlare di alcuni argomenti come siccità, crescita demografica, libertà di stampa, terremoto, economia e politica.



"Abbiamo le risorse per superare le emergenze" - "Occorre trovare soluzioni costruttive senza trasmettere ai cittadini ansia e allarme invece che attuare la vigilanza". Con queste parole Sergio Mattarella ha commentato l'emergenza siccità che sta affliggendo tutta l'Italia. "Come Paese abbiamo le risorse per affrontare e superare le emergenze e faccio questa affermazione avendone consapevolezza", ha concluso.



Legge elettorale - "Ho tanto esortato" a fare la legge elettorale, "ricordando il dovere del Parlamento rispetto alla legge elettorale. Rimangono tuttora disomogeneità e lacune. Ma vi è ancora la possibilità di intervenire", ha commentato Sergio Mattarella.



Crescita demografica - Il presidente della Repubblica ha posto l'attenzione anche sul tema della crescita demografica e la sua disparità tra il continente africano e quello europeo, che viaggiano su due binari completamente opposti: "Ci sono gigantesche differenze demografiche tra Africa ed Europa. Nell'Ue negli ultimi anni nascono meno europei di quanti ne muoiano".



"La libera stampa è il termometro della democrazia" - "C'è talvolta chi subisce il fascino 'del potere forte' ma la democrazia non si esaurisce nelle elezioni, ma si identifica con la libertà". Così Mattarella sulla libera stampa, che ha il ruolo di termometro della democrazia nel nostro Paese e in altri, dove viene limitata nascono allarmi su involuzioni autoritarie".



"La politica non sia propaganda" - Il "confronto politico non si basi su slogan illusori e sulle risse che allontanano gli elettori", ha commentato il presidente della Repubblica in vista della fine della legislatura. "Occorre che la politica non si esaurisca in propaganda".