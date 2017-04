L'ordinanza emessa a Molinella prevedeva una multa e il sequestro dei mezzi utilizzati e voleva colpire "anche chi, in silenzio e senza disturbare nessuno", sostiene l'associazione, chiedeva aiuto solo per alleviare la propria condizione di povertà.



Il Presidente della Repubblica, si legge in una nota ufficiale, recependo il parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto che il sindaco non può in nessun caso colpire con provvedimenti punitivi chi si limita a chiedere l'elemosina senza molestare o infastidire nessuno. Non solo. Il sindaco non può utilizzare lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, concesso per contrastare situazioni di emergenza, ma per altri scopi.