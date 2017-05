Legge elettorale, il "Rosatellum" approda in Aula dal 5 giugno

Slitta dal 29 maggio al 5 giugno l'approdo in aula del "Rosatellum", la nuova proposta per la legge elettorale. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo della Camera. L'accordo raggiunto mira a superare l'impasse sorta in commissione Affari Costutuzionale. I diversi gruppi si sono impegnati a votare il provvedimento entro fine mese.