Legge elettorale, dagli iscritti M5s ok al sistema tedesco con soglia al 5%

Alla votazione per la proposta di legge elettorale del M5s hanno partecipato 29.005 iscritti: 27.473 hanno votato sì e 1.532 hanno votato no. Così in un post a firma di Beppe Grillo pubblicato sul suo blog. "La legge elettorale che il M5s voterà in Parlamento - si legge - sarà il proporzionale tedesco con soglia di sbarramento al 5% ed eventuali correttivi, costituzionalmente legittimi, per garantire una maggiore governabilità".

Grillo: "Trasparenza e no a compromessi" - "Non siamo disposti a scendere a compromessi né a votare altre corbellerie incostituzionali come il Verdinellum e il Rosatellum. La discussione sulla legge elettorale da noi proposta - prosegue il post - deve avvenire in maniera trasparente nella sede apposita: il Parlamento. Gli incontri segreti a porte chiuse al Nazareno, che hanno prodotto una riforma costituzionale bocciata sono uno sfregio alle regole democratiche e un indegno mercato delle vacche".



"Dopo ok a legge elettorale subito al voto" - "Una volta che avremo una legge elettorale si potrà votare subito. Hanno allungato il brodo fino a oggi: non hanno fatto nulla per il Paese, ma cercano disperatamente di arrivare al giorno della loro pensione da privilegiati che scatta il 15 settembre. Venerdì 8 settembre 2017 ricorre il decimo anniversario del primo V-Day. Le elezioni domenica 10 settembre con la cancellazione dei privilegi sarebbero un modo magnifico per festeggiarlo".