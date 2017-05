Legge elettorale, Matteo Renzi: sistema tedesco? Vediamo se accordarci con Fi, M5s o Lega

Anche il M5s ha infatti aperto al Pd per trovare un'intesa sulla legge elettorale e sono pronti a rimodulare il sistema tedesco. Per il segretario dem però "se scelgono il tedesco lo fanno perché sanno che conviene a loro. E che un'alternativa potrebbe penalizzarli per vari motivi. Dunque non mi fido che abbiano a cuore l' interesse generale: mi fido del fatto che faranno i loro interessi".



Comunque "il tedesco è un passo in avanti per uscire dalla palude, anche se non è la soluzione per tutti i problemi. Il rischio di non avere una coalizione per governare è molto alto. Ma fa ridere che chi mi ha accusato per anni di volere un sistema in cui ci fosse un uomo forte e un governo stabile, oggi mi accusi per le ragioni opposte".



I paletti che Matteo Renzi reputa indispensabili per la legge elettorale sono "la presenza del nome o dei nomi sulla scheda accanto al simbolo: la gente deve sapere per chi vota, non come con il Porcellum dove si votava un simbolo e neanche si conoscevano i nomi dei candidati. E naturalmente lo sbarramento al 5%: se deve essere modello tedesco, che tedesco sia anche lo sbarramento".



Il M5s e la Lega sono disposti a trattate per andare il prima possibile alle urne. Per Fi, Pd e Sinistra italiana questa possibilità appare più sfumata, "il Pd non chiede le elezioni anticipate ma non le teme", spiega al Messaggero. Sulle possibili alleanza ribadisce: "La Merkel in Germania corre per vincere, da sola. Non per fare la grande coalizione. Se non ci sono i numeri, è ovvio che debba fare accordi con altri partiti. Per noi sarà lo stesso: il tedesco significa questo, non altro".



"Dopo le elezioni tedesche e fino al voto, l' Italia sarà l' osservata speciale dei mercati. L' eventuale anticipo del voto non genera l' incertezza, ma la riduce", conclude.