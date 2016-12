Italicum, votazioni a raffica? La Bindi porta in Aula le palline "blocca tasti"

21:49 - Addio palline di carta per "bloccare" il tasto del meccanismo di votazione. I deputati del Pd hanno "scoperto" le palline colorate in gomma, quelle usate per far giocare i gattini: sono più carine e, pare, funzionino meglio. I deputati sono soliti bloccare il tasto di voto con una pallina di carta per evitare di tenerlo premuto con il dito, specialmente nelle giornate di votazioni a raffica. Ma Rosy Bindi ha scoperto una valida, e più variopinta, alternativa allo strumento rudimentale...

Durante le votazioni sugli ordini del giorno alla legge elettorale la presidente della commissione Antimafia ed esponente della minoranza Pd ha portato in Aula una confezione con tre palline per far giocare i gatti, quelle con dei piccoli tentacoli amatissime dai mici. Ne ha data una ciascuno alla sua compagna di banco, Anna Margherita Miotto ed una a Silvia Fregolent, che siede dietro di loro. Le due deputate, entusiaste, le hanno "installate" nel meccanismo di voto e le hanno provate sotto lo sguardo soddisfatto di Rosy Bindi.