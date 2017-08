Donne nel mirino - Dal quadro che si è delineato, diviso in cinque parti, emergono alcuni aspetti preoccupanti nel nostro Paese. In particolare per le donna. Nella "piramide dell'odio" "a noi donne - ha spiegato la Boldrini - è riservato un posto di rilievo. Le cifre sulle discriminazioni nell'ambiente di lavoro o nella ricerca di lavoro dovrebbero parlare chiaro: soltanto il 43,7% degli italiani riconosce che le donne ne siano oggetto. In particolare, le donne sono di gran lunga le maggiori destinatarie del discorso d'odio on line: l'indagine dell'Osservatorio VOX sulle comunicazioni via Twitter in Italia ha rilevato che le donne sono oggetto del 63% di tutti i tweet negativi rilevati nel periodo agosto 2015-febbraio 2016".