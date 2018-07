5 luglio 2018 14:32 Il ministro Giulia Grillo: "Sono incinta, farò vaccinare mio figlio" La titolare del dicastero della Salute annuncia la propria gravidanza e avvisa le famiglie: "Non fate false autocertificazioni"

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, è in dolce attesa: ad annunciare la propria gravidanza è stata lei stessa durante una conferenza stampa al ministero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell'apertura dell'anno scolastico 2018-2019. La Grillo ha approfittato dell'occasione per far sapere che intende far sottoporre il figlio alle vaccinazioni.

Per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-19 basterà dunque l'autocertificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole. Non sarà dunque necessario, come era previsto per legge, presentare entro il 10 luglio la certificazione ufficiale della asl che comprovi l'avvenuta vaccinazione.



Grillo alle famiglie: "Non fate false autocertificazioni" - Il ministro della Salute si è rivolta poi alle famiglie invitandole in ogni caso a non produrre delle false dichiarazioni che attestino le vaccinazioni dei figli per poter frequentare la scuola. "Se ci sono dei genitori che hanno dei dubbi legittimi - ha affermato - si rivolgano a noi e al ministero per avere chiarimenti. La via da seguire è infatti la corretta informazione, sapendo che i vaccini sono importanti e che le famiglie devono essere tranquille".