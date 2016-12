Il figlio di Vendola battezzato secondo rito cattolico

Ma non c'è molto da stupirsi, a detta dei parenti dei Nichi: "Loro due sono genitori molto religiosi e hanno semplicemente espresso il desiderio di battezzare Tobia". Desiderio accolto senza resistenze: "Sapevo tutto in anticipo - spiega il vescovo di Gaeta Luigi Vari - mi era stato chiesto il permesso e non h avuto nulla da ridire perché in linea con ciò che dice il Papa". Ora, finiti i festeggiamenti, Nichi, Ed e Tobia rimarranno nella casa della famiglia Testa per qualche giorno, al massimo un mese, prima di fare ritorno in America. Tobia è nato a febbraio in Canada da una madre surrugata e la coppia aveva poi deciso di continuare a vivere oltre oceano per tutelare il figlio dalle attenzioni che potrebbe attirare in Italia.