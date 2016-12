16 giugno 2016 11:50 La nuova vita di Nichi Vendola, padre felice... ma in Canada: "Vogliamo solo vivere in pace" Lʼex governatore pugliese spiega la scelta di lasciare lʼItalia: "Non permetteremo che il corpo di nostro figlio diventi una bandiera dei diritti civili"

La nuova vita di Nichi Vendola è a 8mila chilometri dall'Italia e dalla sua Puglia. Il fondatore di Sel ha lasciato Terlizzi (Bari) e, con il compagno Ed Testa e il figlio Tobia, si è trasferito in Canada, nella zona nord di Montreal. "Non permetteremo che il corpo di nostro figlio diventi una bandiera dei diritti civili", dichiara Vendola. Ma non è un addio al Belpaese: "Porteremo Tobia in Italia, difendendolo però da ostilità e pregiudizi".

Non vogliamo fare i testimonial di una battaglia di civiltà, ma soltanto poter vivere in pace. Meglio tornare a 8mila chilometri dall'Italia Nichi Vendola Montreal In una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Vendola discute di maternità surrogata, di utero in affitto, e spiega il perché di questa fuga: "Non vogliamo fare i testimonial di una battaglia di civiltà, ma soltanto poter vivere in pace. Meglio tornare a 8mila chilometri dall'Italia in questa casetta piccolina in Canadà che è piena di grazia italiana".



L'ex deputato ed ex governatore pugliese rivela come, carte alla mano, non sia ancora il padre adottivo di Tobia: "Tobia è nato a Sacramento e l'atto di nascita è stato compilato all'anagrafe californiana, dove la legge consente di scrivere quello che vuoi. Il padre biologico è Ed, in questo modo Tobia è più tutelato e non solo perché Ed è canadese e italiano e dunque assicura a Tobia altri due passaporti. Il cognome è Testa". Vendola al momento è tutore. Successivamente chiederà l'adozione: "Noi rispettiamo le leggi di ciascun Paese", chiarisce.