Guerini a Bersani:basta polemiche

19:11 - Lorenzo Guerini, vicesegretario del Pd, critica Pierluigi Bersani e i suoi attacchi alla dirigenza del partito dicendo: "Non credo sia utile che ogni settimana, anche da parte di Bersani, si costruisca una nuova polemica. Il rispetto per il Pd è anche non aprire ogni giorno un fronte interno e non alimentare tensioni che non servono a nessuno". E aggiunge: "Le energie si concentrino sulle riforme, e non su sterili polemiche".

