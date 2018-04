Governo, Salvini: "Rispettare il voto, partire da centro destra-M5s"

"Se vuoi fare un governo di questo tipo devi mettere allo stesso tavolo Centrodestra e M5s", così Matteo Salvini, ospite a Di Martedì. A chi gli chiede se si aspettasse che fosse così difficile fare il governo, il leader della Lega replica: "Speravo di no, se fosse per me saremmo al lavoro già da un mese, io voglio dare agli italiani un governo da loro votato. E per formare l'esecutivo, continua, "tutti devono rinunciare a qualcosa".