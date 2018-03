Governo, Salvini: "Adesso i numeri non ci sono ma speriamo di averli presto"

"A Mattarella dirò che siamo pronti" - "Io sono pronto, la Lega è pronta e il centrodestra, che ha vinto le elezioni, è pronto", ha assicurato Salvini che garantisce di voler ricominciare da martedì a lavorare per un nuovo governo. "Sono pronto a incontrare tutti - ha ribadito - a partire dai 5 stelle, ovviamente. E a Mattarello dirò che siamo pronti, che abbiamo una squadra e un programma".



Salvini ha individuato però un presupposto fondamentale: "Si parte con il programma del centrodestra, cioè l'abolizione della legge Fornero, l'abbassamento delle tasse e il blocco dell'immigrazione. Bisogna controllare e bloccare gli sbarchi, espellere".



"Ora vediamo se il M5s fa sul serio" - "Poi servono i numeri - ha aggiunto -. E li avremo con chi pensa sia giusto stare dalla parte dei cittadini perbene e chi vuole creare lavoro". "Con i 5 stelle stiamo ragionando, se poi questo ragionamento andrà lontano o si fermerà non sono in grado di dirlo adesso. Vediamo se da parte loro ci sono solo chiacchiere o voglia di risolvere i problemi sul serio". Poi, in diretta Facebook, ha fatto questa domanda ai suoi fan via social: "Voi che dite su un'ipotesi di governo con i Cinquestelle? Fatemelo sapere. Non è un sondaggio, ma ditemi che ne pensate".

"Io premier? La mia ambizione - ha detto ancora - è di rappresentare tutti gli italiani facendo il presidente del Consiglio. Però non è una pregiudiziale perché a me interessa lavorare per l'Italia. Qualcun altro diceva: o io o il diluvio, io non ho l'arroganza di dire o io o nessuno".



Accompagnato dai sindaci di Casamicciola e Lacco Ameno, e dal coordinatore di Forza Italia in Campania, Domenico De Siano, Salvini ha visitato la zona rossa di Casamicciola, a Ischia, interdetta dal 21 agosto a causa di una violenta scossa di terremoto. "Posso dire quello che ho detto visitando le zone colpite dal terremoto nelle Marche, nell'Umbria e nell'Abruzzo: spesso e volentieri il nemico dei cittadini e dei sindaci è la burocrazia", ha detto.



"Nell'Italia che ho in testa ci sono pieni poteri agli amministratori locali in caso di gestione delle emergenze e in casi di gestione dell'ordine e della sicurezza. Anche in questo caso - ha concluso il leader della Lega - non è possibile che dopo sette mesi sia tutto fermo all'agosto scorso. C'è qualcuno che a Roma o a Napoli non fatto quello che doveva fare, evidentemente".



Sì al reddito di cittadinanza "non assistenzialista" - "Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario perché sarebbe la fine del merito e dell'incentivo a fare impresa e cercare un lavoro - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovare un nuovo lavoro ne possiamo parlare", ha affermato il leader della Lega. "Se invece è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello sviluppo".



A chi gli chiede se si tratta di un'apertura al M5S, Salvini dice che si tratta di "un'apertura al Paese". "Se c'è qualcuno che è a casa, disperato, che per colpa della Legge Fornero non ha né pensione né lavoro e io gli posso dare una mano son contento, non ho pregiudiziali di nessun tipo".