Governo, Mattarella pronto a scegliere il premier di transizione

Ecco tutti i volti in lizza per un "governo neutrale" Tra le "quote rosa" circola il nome di Anna Maria Tarantola, una vita alla Banca d'Italia ed ex presidente della Rai. E' un nome che torna spesso questo di Marta Cartabia, vicepresidente della Corte costituzionale. Anche se avrebbe cortesemente comunicato un diniego. Anche il profilo di Lucrezia Reichlin viene scandagliato dagli uomini del Colle. Romana, economista figlia di due comunisti storic, docente di Economia alla London Business School, direttrice generale alla Ricerca alla Bce ha tutte le carte in regola per un ruolo di prestigio. Elisabetta Belloni, la prima donna a ricoprire il delicato ruolo di segretario generale della Farnesina, continua ad essere una delle opzioni. Molto forti anche le voci intorno a Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia da cinque anni, che potrebbe andare all'Economia. Altro nome quello di Enzo Moavero Milanese, grande esperto dei meccanismi dell'Unione europea ed ex ministro del governo Letta. Affiora nel toto nomi anche Giampiero Massolo, ambasciatore di lungo corso con grandi conoscenze internazionali. Sarebbe perfetto agli Esteri. Da alcuni giorni poi si continua fare il nome di Carlo Cottarelli, già commissario alla spending review.

Intanto, tra Lega e Forza Italia proseguono veti incrociati e ultimatum su un governo di tregua e alleanza con il M5s. Berlusconi insiste, smentendo "fermamente le indiscrezioni secondo le quali sarebbe pronto a dare un appoggio esterno ad un governo guidato da M5S e Lega". Il leghista Giancarlo Giorgetti, a sua volta, avvisa il leader di Forza Italia: "Se vota il governo del presidente finisce l'alleanza".



Il presidente Mattarella, da parte sua, striglia i partiti: "Io sono un arbitro imparziale, ma serve la correttezza dei giocatori". E proprio in tema di correttezza, dal Quirinale si spiega che non è stato dato l'incarico a Salvini perché, non avendo dimostrato di avere una maggioranza, si sarebbe semplicemente insediato come premier al posto di Gentiloni trasformandosi, di fatto, in colui che avrebbe portato il Paese di nuovo al voto, ottenendo un vantaggio sugli altri partiti.



In casa Pd, invece, il 19 maggio è stata convocata l'assemblea nazionale, e Matteo Renzi spiega che il prossimo leader del partito "tendenzialmente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto. Ma naturalmente non voglio tirarlo per la giacchetta".