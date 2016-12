Governo, Gentiloni incassa la fiducia in Senato: 169 sì | Il premier: "Primo compito è completare le riforme"

La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" 1 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. 2 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. 3 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. 4 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. 5 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. 6 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. 7 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. 8 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. 9 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. 10 di 10 Ansa Ansa La protesta dei senatori M5s: "20 milioni di no al governo Gentiloni" La protesta dei senatori del Movimento 5 Stelle durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Gentiloni nell'aula di Palazzo Madama. leggi dopo slideshow ingrandisci

M5s resta in Aula e vota contro - Martedì la Camera ha votato a favore del nuovo esecutivo con 368 sì. Come già a Montecitorio, non hanno partecipato al voto in Senato Lega e Ala mentre il M5s stavolta è rimasto in Aula votando no alla fiducia. La maggioranza richiesta, su 269 presenti (e 268 votanti) era di 135 voti. Subito dopo il voto la seduta è stata sospesa. L'assemblea tornerà a riunirsi martedì 20 dicembre.



Stesso numero di sì del governo Renzi - Matteo Renzi, il 24 febbraio del 2014, superò il vaglio della fiducia in Senato con gli stessi pareri favorevoli (169), ma con 139 contrari.