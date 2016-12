Giustizia, l'Anm su pensioni e carenza di organici: "Renzi ci riceva, siamo pronti alla protesta"

"E' stata una giornata importante di denuncia della grave situazione di crisi in cui si trovano gli uffici giudiziari. Tutti i dirigenti hanno lanciato il grido d'allarme, perché il rischio di blocco del sistema è dietro l'angolo", ha spiegato il segretario generale dell'Anm, Francesco Minisci. "Abbiamo una serie di richieste da avanzare al presidente Renzi e sicuramente tra le nostre priorità, oltre agli interventi per fronteggiare la carenza di risorse, c'è anche il progetto di riforma del processo penale che necessita di un ripensamento. Chiederemo di eliminare norme che, se approvate, avranno come unico risultato quello di far saltare le indagini, soprattutto quelle più impegnative e delicate".