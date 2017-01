Gentiloni:collaboreremo con Trump ma non rinunceremo a nostri valori

"Abbiamo lavorato con Nixon, con Bush, lavoreremo anche con Trump ma ci sono valori ai quali non rinunceremo". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni spiegando quindi quali sono le criticità che intravede nell'amministrazione Trump: "Il protezionismo per noi non è una soluzione, il migrante deve accettare delle regole ma non può essere respinto, per noi la società aperta è un valore, noi questi valori europei li dobbiamo difendere".