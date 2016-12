Gaffe a Palazzo Chigi: "Onore al presidente dell'Iran", ma è il premier dell'Iraq

La seconda gaffe - Sulla fiancata dell'auto blu che ha accompagnato a Palazzo Chigi il premier iracheno, la bandiera italiana è al contrario. Anziché il verde, infatti, a sinistra, dove idealmente vi sarebbe il bastone, c'è il colore rosso.



Superati i momenti di imbarazzo, è poi iniziato il faccia a faccia tra Renzi e al-Abadi.



"Difenderemo insieme Mosul" - "Abbiamo parlato dei prossimi lavori di consolidamento della diga di Mosul, che sono assegnati alla italiana Trevi, leader mondiale nel settore - ha detto Renzi al termine dell'incontro -. I due governi collaboreranno insieme per la sicurezza dell'area in chiave difensiva. Ne avevamo già parlato con Obama e siamo convinti di poter fare un ottimo lavoro con gli amici del governo iracheno in logica di totale condivisione e collaborazione".



"Isis perderà la sua battaglia" - "I terroristi senza scrupoli dell'Isis devono sapere che perderanno la loro battaglia. L'Iraq, e con l'Iraq tutta la comunità internazionale, vincerà questa sfida, non solo attraverso la Coalizione internazionale ma anche attraverso il lavoro delle nostre comunità culturali, economiche e diplomatiche", ha aggiunto il presidente del Consiglio.



"Nella coalizione 700 italiani" - "L'Italia è uno dei Paesi più impegnati nella coalizione internazionale contro Daesh - ha concluso Renzi -. Abbiamo oltre 700 uomini impegnati. Per numero e qualità siamo tra i più presenti".



Da al-Abadi grazie all'Italia - "La diga di Mossul rappresenta una questione molto importante per noi perché garantisce l'acqua dell'area - ha spiegato al-Abadi -. Il periodo nel quale è stata sotto il controllo di Daesh ha avuto un impatto negativo sui lavori di manutenzione e ora serve un intervento di ripristino. Grazie all'italia per il suo impegno con un'azienda che è leader nel mondo".



Ringraziamenti anche a polizia e carabinieri - "Grazie a polizia e carabinieri italiani che addestrano le forze di polizia irachene che devono svolgere un ruolo vitale e importante nelle zone liberate dall'Isis - ha continuato il premier iracheno -. Non vogliamo mantenere i militari nelle città e nelle province liberate, devono essere consegnate alle forze della polizia.



"Investite in infrastrutture, rientreranno profughi" - Inevitabile un riferimento all'emergenza immigrazione. "Abbiamo tre milioni di profughi iracheni, tanti sono stati uccisi e molte donne sono state prese schiave - ha concluso al-Abadi -. Siamo felici della presenza delle aziende italiane in Iraq. Ci auguriamo l'arrivo di altre realtà, vogliamo rafforzare la collaborazione e attirare nuove investimenti. In Iraq ci sono 18 province, Mosul è solo una. Ce ne solo altre 17 in cui investire. Vogliamo garantire la stabilità, come a Ticrit, dove abbiamo ripristinato scuola, sanità, strade. Abbiamo bisogno di investimenti per ripristinare i servizi per far tornare i profughi".