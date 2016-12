Fitto a Berlusconi: subito confronto, abbattere il muro dell'ipocrisia

13:19 - "Noi con convinzione dobbiamo abbattere il 'muro dell'ipocrisia' e aprire un confronto serio, sereno e approfondito nel nostro partito". E' il messaggio che Raffaele Fitto invia A Silvio Berlusconi, assicurando però che non intende consumare alcuna scissione, ma combattere la sua battaglia all'interno di Forza Italia. Alla kermesse organizzata dal "frondista" di Fi per ricordare la caduta del Muro è presente anche Maria Rosaria Rossi.

"Silvio Berlusconi convochi gli organismi di partito per un confronto chiaro e prendere le decisioni insieme sui diktat che vengono da Renzi": è la richiesta che Raffaele Fitto, parlando con i cronisti, ha rilanciato al presidente di Forza Italia. "Chiedo un confronto senza ipocrisie in cui ognuno possa dire ciò che pensa senza paura".



"E' necessario avviare una fase nuova che abbia nella nostra area politica il punto di riferimento: oltre il muro per guardare al futuro", ha detto ancora Raffaele Fitto nel suo intervento di chiusura dell'iniziativa, intitolata, metaforicamente, "Oltre il muro".



"Mi sono stancato di sentire domandare tutti i giorni cosa fa Renzi o cosa fa Salvini, preoccupiamoci di cosa facciamo noi", ha ribadito sottolineando come dal 2008 alle elezioni europee il partito abbia subito un crollo di consensi: "Chiediamoci perché questo pezzo di elettorato si è allontanato, ma domandarsi questo non significa dividere ma anzi rafforzare il partito. Bisogna avere la forza di aprire un confronto interno". "Io non ci sto a un'altra storia: bisogna dare una prospettiva al centrodestra", ha aggiunto.



Per Fitto oggi "Forza Italia è una nave in mare aperto con due falle, una a destra e una a sinistra da cui perde elettori verso Renzi da una parte, e dall'altra verso Salvini".