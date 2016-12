20 settembre 2016 15:50 Fertility Day, nuova cartolina dopo le polemiche: niente più slogan e immagini La tanto contestata campagna prenderà il via il 22 settembre a Roma, Bologna, Padova e Catania con incontri e tavole rotonde

Il Fertility Day, organizzato dal Ministero della salute per il 22 settembre, ha da poco rivisto la sua campagna pubblicitaria dopo le molte polemiche nate sui social a fine agosto. Gli slogan ad effetto sono stati cancellati così come le clessidre, le cicogne e le scarpine da neonato. Ora il Ministero ha voluto, come aveva annunciato, un tono più sobrio: una semplice scritta nera "Fertility day" e un nodo rosso.

Con la precedente campagna publicitaria lanciata il 31 agosto, però, il Ministero aveva suscitato molte polemiche a causa di alcuni slogan apparentemente discriminanti per chi non voglia o non possa avere figli. La giornata, voluta dala Lorenzin, ha come obiettivo la sponsorizzazione della prevenzione della infertilità e l'informazione su maternità e paternità.