13 marzo 2015 Expo, Renzi a Milano: "Ce la faremo correndo, con buona pace dei gufi" Il premier in visita ai cantieri: "Dobbiamo presentare un'Italia che non solo ha un passato, ma anche un futuro". E sulle riforme aggiunge: "Sono vicine come l'Expo" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:14 - Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha visitato i cantieri dell'Expo a Milano. "Ce la faremo, come è nel nostro Dna - ha detto -, correndo un po' alla fine. Sono molto più ottimista di un anno fa sul futuro del settore delle infrastrutture - ha aggiunto - i primi segnali di ripartenza ci sono già". Constatando l'avanzamento dei lavori, il premier ha poi sottolineato: "Quando l'Italia rema tutta dalla stessa parte, i sogni si realizzano".

"Expo non è semplicemente una fiera o un evento, ma una gigantesca occasione di bellezza e una strepitosa occasione di cultura", ha sottolineato Renzi. Ad accoglierlo, oltre al commissario unico Giuseppe Sala e al ministro alle politiche agricole Martina, anche il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, il governatore lombardo Roberto Maroni, il prefetto Francesco Paolo Tronca e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.



"Expo è una sfida meravigliosa" - Con l'occasione dell'Expo, ha spiegato il premier, "dobbiamo presentare l'Italia come terra che non ha solo un passato ma anche un futuro. E' una sfida meravigliosa, è la sfida del 2015 per il nostro Paese e la vinceremo". Renzi ha paragonato gli operai di Expo ai costruttori delle cattedrali medioevali, ma ha aggiunto che "dopo questo non finisce tutto perché finalmente l'economia italiana sta ripartendo e potremo reinvestire in infrastrutture" anche grazie "alle nuove tecnologie".



"Riforme? Sono vicine, come l'Expo" - "Con buona pace di tutti i gufi, l'Italia ce la farà", ha ribadito Renzi. "Qualcuno diceva che l'Italia non ce l'avrebbe fatta, invece avete visto che Expo ci sarà e sarà un grande successo. Questo è il rush finale, e facciamo vedere di cosa è capace l'Italia". Poi, a margine della visita, il premier ha parlato di riforme: il traguardo "è vicino - ha assicurato - come è vicino quello di Expo".