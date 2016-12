Emergenza migranti, Alfano ai Comuni: "Fateli lavorare gratis"

19:06 - "Dobbiamo chiedere ai Comuni di applicare una nostra circolare che permette di far lavorare gratis i migranti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano al termine della Conferenza unificata e prima del vertice sull'immigrazione. "Invece di lasciarli senza fare nulla - ha aggiunto -, che li facciano lavorare". Inoltre, Alfano è tornato ad auspicare "un'equa distribuzione in Europa e in Italia: nessuno può dire no a questi principi".

"Criterio di giustizia irrinunciabile" - "Credo - ha poi ribadito il ministro - che un criterio di giustizia debba valere per tutti: sia per i Paesi d'Europa sia per le Regioni d'Italia". Il riferimento era in particolare alle Regioni, che dicono di non volere ulteriori arrivi di profughi e immigrati sui loro territori. "Dobbiamo poi lavorare in Europa - ha soggiunto - per la protezione umanitaria: è una sfida che consentirebbe di fare andare negli altri Paesi europei coloro che sono beneficiari di protezione umanitaria".



Sulle coste libiche scatta intanto il servizio di pattugliamento armato da parte del governo di Tripoli per affrontare l'emergenza. Si tratta di una delle misure presentate dall'esecutivo locale, che sottolinea l'importanza della cooperazione con l'Ue per sconfiggere l'immigrazione clandestina.



Salvini: Alfano "schiavista" - ''Non ho parole. Alfano da scafista a schiavista...'', ha detto all'Ansa Matteo Salvini, commentando la proposta del ministro Alfano di far lavorare gratis gli immigrati. ''Alfano - aggiunge Salvini - sarebbe pagato per impedire che sbarchino, non per sfruttarli!''.