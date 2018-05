Ema, sindaco Milano: pronti se Amsterdam non rispetta i tempi

Sul "processo della relocation della sede dell'agenzia del farmaco Ema da Londra ad Amsterdam" bisogna "assicurare un monitoraggio stringente ed effettivo", in particolare "sul rispetto delle tempistiche". A indicarlo è il sindaco di Milano, Beppe Sala, in audizione in Commissione petizioni del Parlamento europeo a Bruxelles. "La nostra proposta - ha spiegato - è che il Parlamento europeo possa prevedere una soluzione di riserva", cioè Milano.