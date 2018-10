Dl sicurezza, Salvini: "Chiusura alle 21 dei negozi etnici" | Confesercenti: "No a norme discriminatorie"

Confesercenti: "No a norme discriminatorie" - "Non si può fare una norma che discrimina determinati imprenditori rispetto ad altri. Chi ha un'attività commerciale ha diritti e doveri: il dovere di rispettare le regole e il diritto di restare aperti, sia che siano esercizi gestiti da stranieri, sia che siano esercizi gestiti da italiani". Lo ha detto Mauro Bussoni segretario generale della Confesercenti nazionale.



"Società di calcio paghino per l'ordine pubblico" - Durante la diretta Facebook dal tetto del Viminale, Salvini ha annunciato anche un emendamento al decreto sicurezza che riguarda le società di calcio: "Ogni domenica migliaia di unità delle forze dell'ordine sono impegnate a gestire l'ordine pubblico e chi paga? Noi. Chiederemo alle società di calcio di destinare il 5-10% dell'incasso dei biglietti per la gestione dell'ordine pubblico. Non è giusto che siano gli italiani a pagare".



"Passo indietro sulla manovra? Noi acceleriamo" - Sulla manovra "indietro non si torna, se mai acceleriamo, ma manteniamo gli impegni con l'obiettivo di dare speranza e lavoro a giovani e meno giovani", ha precisato il vicepremier. Negli anni scorsi, ha aggiunto, "abbiamo visto già il film: è stato usato lo spread per alzare le tasse e fare massacri sulle pensioni e intanto il debito pubblico è aumentato di 250 miliardi di euro".



"Assunzioni polizia finanziate con 1 mld di tagli ai fondi migranti" - Le 10mila assunzioni nelle forze di polizia verranno finanziate con un miliardo tagliato ai fondi destinati all'accoglienza dei migranti. E' quanto ha detto il ministro dell'Interno ribadendo che non è intenzione del governo tagliare personale nelle questure e nei presidi di polizia. "Qualche giornale ha scritto che stiamo lavorando per togliere forze ordine. Non è così. Le questure italiane avranno più uomini, nessuna città italiana perderà un solo poliziotto e, anzi, ci saranno più uomini". I soldi per assumerli, ha aggiunto Salvini, "li troviamo ad esempio tagliando sulle spese per l'immigrazione e l'accoglienza di un esercito di finti profughi. Spero dunque quest'anno di farvi risparmiare più di un miliardo, che significa 10mila forze dell'ordine in più".



"Legge Fornero è un furto sia per i 60enni che per i giovani" - Salvini è tornato poi ad attaccare la legge Fornero definendola come "un furto per i 60enni e per le generazioni future, perché blocca e ingessa il mondo del lavoro". Quanto ai tempi per andare in pensione con le nuove norme, Salvini non è stato netto: "Non so se parte il primo gennaio o il primo febbraio, tecnicamente le modifiche alla Fornero non lo fai in un quarto d'ora. A me interessa - ha concluso - che il 2019 sia un anno di cambiamento. Non arriverà tutto e subito, non tutti nel 2019 andranno in pensione, troveranno un lavoro, pagheranno meno tasse. Ma si comincerà nel 2019".



"Con ruspa abbatterò villa dei Casamonica" - "E' questione di giorni. Entro ottobre guiderò personalmente la ruspa che abbatterà la villa abusiva dei Casamonica a Roma. Non vedo l'ora di raderla al suolo per restituirla alla comunità". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook dal tetto del Viminale.