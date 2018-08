Diciotti, Di Maio: "Se domani Ue non decide non daremo più soldi"

"Se domani non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo più disposti a dare 20 miliardi di euro all'Ue". Lo ha detto Luigi Di Maio sottolineando che "in questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funzionava la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura". Sulla gestione dei flussi migratori, il ministro e vicepremier ha poi ribadito che il governo è compatto.