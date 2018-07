Di Maio: "Taglio alle pensioni d'oro sopra i 4mila euro"

Le pensioni d'oro saranno tagliate "anche sopra i 4mila euro, per coloro che non hanno versato i contributi a sufficienza". Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, spiegando che "l'obiettivo è quello di tagliare le pensioni d'oro per ridare alle minime". Di Maio ha detto che il provvedimento è già pronto e sarà il passo successivo al taglio ai vitalizi. Fino a oggi si era parlato della soglia di 5mila euro.

"Credo proprio che oggi riusciremo" a tagliare i vitalizi, ha detto Di Maio intervistato durante Uno Mattina. "E' giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no". "E' un principio di giustizia - ha aggiunto - ma non mi nascondo che c'è ancora molto da fare nella lotta ai privilegi. Mi avevano sempre detto che non si poteva fare. Siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati".



Camusso: "Indecente permettere l'uso dei voucher" - "Permettere l'uso dei voucher, anche se per alcuni settori, è una cosa indecente". Lo ha detto Susanna Camusso, segretario nazionale della Cgil, dopo l'annuncio da parte di Luigi Di Maio della misura nel dl Dignità. "Non si capisce perché - ha aggiunto - il ministro abbia cambiato opinione, c'è una evidente contraddizione tra il dire vogliamo lavorare per la stabilità del lavoro e l'introduzione di una forma di grande precarizzazione".