Di Maio:"L'Italia faccia come la Francia,finanzi manovra in deficit"

"La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio su twitter. Nel parlare della prossima manovra il ministro aggiunge: "Toglieremo le esenzioni fiscali ai petrolieri e taglieremo le pensioni d'oro sopra i 4.500 euro netti".