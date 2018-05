Di Maio: "Ho conosciuto Savona 15 giorni fa", un video lo smentisce

Luigi Di Maio ha detto di aver conosciuto Paolo Savona solo 15 giorni fa. Ma un video prova che non è così. E' lo stesso economista che, durante un convegno del 16 settembre 2016, dice di aver incontrato il leader pentastellato per parlare proprio di un'ipotetica uscita dall'euro, tema che Di Maio nega di sostenere.

Nel suo intervento davanti al pubblico in sala, Savona dice di aver avuto "un lungo colloquio con Di Maio" chiedendogli proprio quale fosse la sua idea. E la risposta del politico è "Niente, dobbiamo uscire dall'Euro". Il video, che smentisce clamorosamente Di Maio, viene pubblicato sul profilo Facebook del Partito democratico e presentato come "l'ultima clamorosa menzogna di Luigi Di Maio". Una smentita che arriva all'indomani di un altro clamoroso cambio di rotta. Pochi giorni prima della rottura con il Colle sul nodo Savona il leader M5s aveva detto che s ul nome del ministro dell'Economia non c'era nessuna discussione in corso con Mattarella .

"Non è vero - si legge riguardo ai rapporti Di Maio-Savona sulla pagina social del Pd - che ha conosciuto Paolo Savona 15 giorni fa come ha ripetuto più volte. Non è vero che lui e Salvini non vogliono uscire dall'Euro come stanno raccontando insieme. Di Maio ha incontrato Savona due anni fa per dirgli "dobbiamo uscire dall'Euro" e chiedergli aiuto. Ecco chi sono i due bugiardi che ci stanno facendo perdere miliardi di euro e vogliono rovinare gli italiani".