Di Maio: "Aboliremo il Jobs act, che crea solo precariato"

"Interverremo subito per abolire il Jobs act che ha precarizzato il lavoro, perché il lavoro ci vuole per tutti e deve essere dignitoso, non ci possono essere stipendi da fame". Così il vicepremier e leader M5s, Luigi Di Maio, annunciando l'intenzione di "avviare subito i centri per l'impiego con l'aiuto delle Regioni". Di Maio sottolinea poi che "il reddito di cittadinanza non è assistenzialismo: se lo ottieni hai dei doveri verso lo Stato".