De Vincenti giura da sottosegretarioSpunta bonus da 1,5 miliardi

10 aprile 2015 De Vincenti giura da sottosegretario

14:14 - Il Consiglio dei ministri, che dovrà dare il via libera al Documento di economia e finanza, è stato rinviato alle 20. La riunione è stata posticipata dopo la nomina di Claudio De Vincenti a sottosegretario della presidenza del Consiglio. L'ex viceministro dello Sviluppo prende il posto di Graziano Delrio.

Durante il Consiglio dei ministri, secondo quanto comunica la presidenza del Consiglio, il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, ha formulato la proposta di nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Claudio De Vincenti, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo. Il Consiglio dei ministri ha condiviso la scelta del Presidente Renzi e il Sottosegretario De Vincenti ha prestato giuramento e assunto le proprie funzioni.



Per quanto riguarda il rinvio dell'esame del Def, il ministro Delrio ha spiegato che "non c'è alcun problema, il rinvio è dovuto al fatto che le carte sono arrivate avanti in serata e abbiamo deciso di dare un'ultima occhiata per fare le cose seriamente, altre 12 ore per un'ultima rilettura. Tra di noi siamo sereni, tranquilli e d'accordo".



Spunta bonus da 1,5 miliardi - Un bonus da circa 1,5 miliardi da destinare a misure per il welfare. Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti ministeriali, la destinazione che Matteo Renzi vorrebbe dare alle risorse aggiuntive individuate in sede di stesura del Def. Il premier starebbe valutando l'ipotesi di un decreto a parte per queste misure.