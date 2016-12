9 aprile 2015 Def, Fassino incontra Renzi e rassicura i sindaci: "No a nuovi tagli ai Comuni" Vertice a Palazzo Chigi tra il premier e l'Anci. Il primo cittadino di Torino: "Superati fraintendimenti e incomprensioni" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:43 - Nessun nuovo taglio ai Comuni. Lo dice il presidente dell'Anci, Piero Fassino, al termine dell'incontro con il governo. "Il presidente del Consiglio ci ha detto che il Def non prevede nuovi tagli a carico dei Comuni e che in ogni caso il governo intende discutere con l'Anci a partire da settembre quando sulla base del Def bisognerà redigere la legge di Stabilità. Abbiamo preso atto di questo chiarimento importante", ha spiegato infatti Fassino.

"Emerge un quadro che consente di superare i fraintendimenti e le incomprensioni dei giorni scorsi. Ciascun punto necessita ora una traduzione operativa: alcune delle queste intese richiedono un provvedimento di legge", ha aggiunto Fassino in conferenza stampa.



"Impegno per infrastrutture" - "L'esecutivo ha riconfermato l'impegno del governo a dare corso agli investimenti previsti con la legge di Stabilità e con lo Sblocca Italia sulle grandi infrastrutture, in particolare sulle metropolitane delle grandi città", ha poi sottolineato il numero uno dell'Anci.



"Non c'è un testo definitivo" - "Il presidente del Consiglio ci ha detto con molta chiarezza che allo stato attuale un testo finale del Def non esiste. Ci sono solo bozze di lavoro che non vanno assunte come decisioni adottate", ha continuato il sindaco di Torino.



Roma, Firenze e Napoli: riparto oneroso - "Nel corso dell'incontro abbiamo parlato delle città metropolitane - ha sottolineato Fassino -. Come Anci abbiamo confermato l'intesa sul riparto ma abbiamo posto l'obiezione sul fatto che quel riparto è molto oneroso con tre città, Roma, Firenze e Napoli e quindi va rivisto l'onere con altre città o vanno posti altri meccanismi per ridurre l'impatto su quelle città. Di questo parleremo e porteremo il tutto all'incontro di mercoledì"