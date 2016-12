Corruzione, Mattarella: "Male che inquina il vivere civile"

"La corruzione rallenta l'economia" - "La legalità e la trasparenza propri dello Stato democratico sono profondamente feriti da condotte di abuso e arricchimento indebito che inquinano i meccanismi di accesso alle opportunità e di distribuzione delle risorse dettati dalla legge, realizzando condizioni di opacità e di ineguaglianza che, in ultima analisi, provocano profonda sfiducia da parte dei cittadini nelle regole della comunità e nella politica". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarellla, in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione. "La diffusione della corruzione", sottolinea, "rappresenta un fattore di rallentamento dello sviluppo economico, sempre più pericoloso in una fase di generale crisi sociale come quella attuale, e genera sfiducia negli investitori internazionali".



"Sviluppiamo anticorpi per sconfiggerla" - "Occorre una grande alleanza per sviluppare ulteriormente gli anticorpi necessari per sconfiggere la corruzione. Si tratta di un impegno che deve coinvolgere l'intera comunità", continua il presidente della Repubblica, Sergio Mattarellla. "Perché gli anticorpi", aggiunge, "che in Italia esistono, e non dovunque è così, sono più efficaci quando sono presenti in tutti gli strati della società, dalla scuola al mondo economico, dai corpi intermedi alle istituzioni locali. L'integrità, la responsabilità, e la professionalità di ciascun individuo, sono le qualità sulle quali si costruisce quotidianamente e silenziosamente una società sana e coesa, che, pur se, talvolta, in contesti ambientali difficili, ha in sé le risorse per sconfiggere la corruzione".



La giornata contro la corruzione - "L'odierna Giornata mondiale anticorruzione", spiega Mattarella, "istituita nel 2003, quando è stata adottata la Convenzione Onu contro la corruzione - costituisce un'importante occasione anche per riflettere sulla necessità che le istituzioni, per prime, si impegnino nella promozione di scelte coerenti. Solo se esse vivono autenticamente il loro ruolo, è possibile rafforzare il senso dello stato di diritto e diffondere nella società civile una reale cultura di legalità e partecipazione".