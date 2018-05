Contratto di governo M5s-Lega: via al referendum online su Rousseau, sabato e domenica il voto nelle piazze

Dalle due delegazioni affermano che l'esito "sarà determinante". I cittadini dovranno dare un consenso ai temi caldi presenti nell'accordo come le banche, il lavoro, il conflitto di interessi, la legittima difesa, i vaccini, il reddito di cittadinanza (780 euro mensili per persona singola), le pensioni di cittadinanza (integrazioni per chi percepisce una somma inferiore ai 780 euro ogni mese), la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica, la cyber security, ma soprattutto immigrazione ed Europa.



Non c'è una linea ben definita: gli accordi sul da farsi in ambito internazionale saranno decisi volta per volta "per la migliore tutela degli interessi dell'Italia", partendo da una base: Trattati Ue e istituzioni continentali devono cambiare. Sulla gestione dei flussi migratori, invece, è il superamento degli accordi di Dublino il cuore dell'intesa, affiancato dal rimpatrio di 500mila irregolari e da una ridefinizione delle sedi temporanee, che "dovranno essere dignitose".



Di Maio: "Nel contratto ci sono gli italiani, con ok lo firmerò" - "Sono davvero felice perché in questo contratto non ci sono solo delle proposte, non c'è solo un'idea di Paese, non ci sono solo le nostre battaglie storiche. In questo contratto ci sono le persone che ho incontrato in campagna elettorale". Lo scrive Luigi Di Maio sul blog delle Stelle lanciando la votazione online sul contratto, pubblicato tra l'altro sulla piattaforma del M5S. "Se voi deciderete che è la strada giusta da percorrere, nonostante quello che dicono tutti i giornaloni italiani e stranieri, nonostante qualche burocrate a Bruxelles, nonostante lo spread, allora come capo politico del MoVimento 5 Stelle firmerò questo contratto per far finalmente partire il governo del cambiamento".