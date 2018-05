Casaleggio: il contratto di governo sarà votato sulla piattaforma Rousseau

Il contratto di governo tra M5s e Lega sarà sottoposto agli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rosseau. Lo ha detto Davide Casaleggio , parlando in conferenza stampa al Senato. "Così come è stato il modello tedesco in Germania, dove il contratto è stato ratificato dagli iscritti all'Spd, noi lo faremo anche se in modo meno costoso e leggermente diverso: chiederemo agli iscritti di votare online ", ha spiegato. Ai giornalisti che gli chiedevano se il voto sarà vincolante, ha risposto: "E' sempre stato determinante". E se il voto sarà anche certificato da ente terzo, ha ribattuto: "Sul ruolo della certificazione stiamo lavorando in diverse direzioni. Stiamo lavorando a un sistema di certificazione distribuito che verrà certificato direttamente sul blockchain. Sarà un voto blindato e assicurato a tutti gli iscritti". Ma scoppia la polemica.

E' polemica sul conflitto d'interessi "Luigi Di Maio ha annunciato che il 'contratto' di governo da stipulare con la Lega sarà sottoposto a 'referendum' sulla piattaforma Rousseau . Chissà cosa accadrebbe se la gestione di questo referendum fosse affidata a una società esterna, scevra da rapporti di natura commerciale con la Casaleggio Associati o con l'associazione Rousseau! Il governo della nazione è cosa seria , perché non fugare anche il minimo dubbio su alcun tipo di manipolazione 2.0?". Scrive così, in una nota, Carmelo Miceli , deputato nazionale del Pd. Gli fa eco Stefano Ceccanti (Pd) che twitta: "Ma queste norme sul conflitto di interessi sarebbero immagino rivolte a limitare l'intreccio della Casaleggio associati con parlamentari e ministri M5s vero?".

Scheda - M5s: Da oggi lo scudo della rete è realtàTutelare, proteggere, condividere. Sono questi i tre obiettivi dello 'Scudo della Rete', la funzione della piattaforma Rousseau, già attiva, il cui obiettivo è quello di fornire la difesa legale a iscritti ed eletti del MoVimento 5 Stelle dalle cause intentate contro di loro e la tutela del MoVimento e dell'Associazione Rousseau. E' quanto si legge in un post sul blog delle Stelle.



A presentare lo Scudo della Rete, la vice presidente del Senato Paola Taverna, Davide Casaleggio (presidente Associazione Rousseau), Alfonso Bonafede (deputato MoVimento 5 Stelle, responsabile Scudo della Rete), Enrica Sabatini (socio Associazione Rousseau). "Grazie a questa nuova funzione, portavoce e ed iscritti avranno la possibilità di essere assistiti legalmente nelle battaglie che portano avanti nei territori per promuovere i valori e gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle", è l'obiettivo.



Lo scudo è la più recente ma non ultima innovazione di Rousseau. "Il 27 maggio avremo a Ivrea un Open day, siamo riusciti a mettere in pista diversi sviluppi importanti e nelle prossime settimane, vedremo diversi tipi di sviluppo che la piattaforma avrà, il tutto fatto insieme agli iscritti", ha spiegato Davide Casaleggio. "Ci sarà a breve il calendario che tratterà di una grande nuova dimensione di Rousseau ed eventi per le nuove funzioni", ha concluso