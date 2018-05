Contratto di governo, Di Maio: "Positivo l'incontro di venerdì"

"Sto andando a Milano per proseguire il lavoro sul contratto di Governo. Anche l'incontro di ieri mattina è stato positivo". A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un post sul Blog delle stelle, spiegando che "abbiamo fatto passi in avanti e trovato convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani: reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell'immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi".