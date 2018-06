Conte: "Non siamo razzisti, difendere i regolari ma espellere altri"

"Non siamo e non saremo mai razzisti. Vogliamo procedure mirate all'accertamento dello status di rifugiato, anche per garantire i loro diritti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Difendiamo e difenderemo gli immigrati che arrivano regolarmente sul nostro territorio". "Metteremo fine al business dell'immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello di una finta solidarietà", ha aggiunto il premier.