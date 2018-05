Consultazioni governo, Di Maio: "Governo solo con la Lega" | Salvini: "Non mollo Forza Italia" | Berlusconi: "Mai posto veti"

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha concluso il primo giro di consultazioni per il suo mandato esplorativo. Luigi Di Maio: "Il centrodestra per noi è un artifizio elettorale. Il Movimento è pronto a sottoscrivere un contratto di governo con la Lega". La Lega ribadisce il no "ai veti" da tutte le parti così come fa Berlusconi. La Meloni dice ok al dialogo ma "guida del governo deve essere del centrodestra".