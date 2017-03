Consip, respinta la mozione di sfiducia al ministro Lotti: 161 i no

L'Aula del Senato ha respinto la sfiducia al ministro dello Sport Luca Lotti, posta dopo il suo coinvolgimento nel caso Consip: 161 no, 52 sì e 2 astenuti. Presenti 219, votanti 215. Hanno votato no anche i senatori di Ala e i tre esponenti tosiani di "Fare!". La mozione era stata presentata dal Movimento 5 stelle dopo le accuse a Lotti di aver avvertito i vertici Consip di un'indagine in corso su Romeo.