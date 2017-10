Consip, Renzi: "La verità colpirà chi ha falsificato le prove"

"Non abbiamo niente di cui vergognarci. La verità viene fuori e finirà per colpire chi ha tradito il senso dello Stato". Lo ha detto il segretario Pd, Matteo Renzi, parlando della vicenda Consip e della deposizione del procuratore di Modena al Csm. "Lo scandalo Consip è nato per colpire me - ha aggiunto -, ma finirà per colpire chi ha falsificato le prove contro il presidente del Consiglio. Pretendiamo che la verità venga fuori".