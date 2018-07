Consiglio dei ministri: via libera al decreto Dignità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Dignità. E' quanto si apprende da fonti del governo. Tra i provvedimenti presenti ci sarebbe un giro di vite per i contratti a termine, che non potranno durare più di 24 mesi, un pacchetto fisco "light" con ritocchi al redditometro, lo spostamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio e la guerra alle aziende che delocalizzano in Paesi extra Ue.