Comunali, a Carrara è un trionfo del M5s De Pasquale: "Panorama devastante"

Francesco De Pasquale

Una delle roccaforti del centrosinistra italiano cadute ai ballottaggi è Carrara. A vincere è infatti il candidato del Movimento 5 stelle, Francesco De Pasquale, vittorioso con il 65,5% su Andrea Zanetti del Partito Democratico. Una vittoria schiacciante per l'esponente grillino, che nei primi commenti ha chiarito: "Non abbiamo la bacchetta magica, ereditiamo un panorama devastante". Svolta storica dunque in uno dei centri "rossi" della Toscana.